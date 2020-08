Korvpall Nördinud korvpalliklubide juhid pole rahul Eesti-Läti liiga kalendriga: „Mänge on vähe ja see on probleem.“ Eigo Kaljurand , täna, 20:10 Jaga: M

KORVPALLIKLUBIDE JUHID ON MURES: Eesti-Läti liiga kalendrisse on planeeritud vaid 24 põhihooaja kohtumist, mida nende silmis on liialt vähe. Foto: Robin Roots

Eesti-Läti korvpalliliigas osaleb sel aastal 13 võistkonda, kes mängivad põhihooajal omavahel kaks korda. Mitu Eesti klubijuhti leiavad, et 24 kohtumist on äärmiselt väike arv nii klubidele, sponsoritele kui ka fännidele. Korvpalliliidu hinnangul on praegune lahendus optimaalne – kõigile sobivat võistlussüsteemi polevat võimalik leida.