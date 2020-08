Europol: kuritegelikud rühmitused teenivad spordipettustega aastas umbes 120 miljonit eurot 

Jalgpall

Nagu ülal mainitud, kannatavad kurjategijate käe läbi enim jalgpall ja tennis, ent Europol märgib raportis, et sihikul on ka näiteks korvpall, käsipall, rannavõrkpall ja jäähoki.

Jalgpalli häda on see, et tegu on maailma kõige populaarsema spordialaga, milles ringleb kosmiline hulk raha ning mis on panustamisturuga niivõrd läbi põimunud. Jalgpallikihlvedudega teenitav raha on Europoli andmetel igal aastal umbes 895 miljardit eurot, mis moodustab kogu spordipanustamisest üle poole.

UEFA väitel on kihlveopettused jätkuvalt Euroopa jalgpallis suur väljakutse, eriti väiksemates riikides ja madalamates liigades. Samas on UEFA täheldanud raporteeritud kahtlaste matšide arvu langemist teatud Euraasia / Kaukaasia riikides ning Vahemere piirkonnas, kuid mainitud alade naabruses on võimalike pettuste arv omakorda kasvanud.

UEFA ei eelda, et kihlveopettuste arv on langustrendis, vaid need on tõenäoliselt liikunud madalamatesse liigadesse, mida ei jälgita, või on kahtlasele tegevusele lihtsalt keeruline jälile jõuda.

Tennis

Individuaalalad nagu tennis on Europoli hinnangul kuritegelikele rühmitustele veelgi kergem sihtmärk, sest tulemuse mõjutamiseks piisab vaid ühe sportlase äraostmisest. Aastatel 2014–18 manipuleeriti Europoli andmetel ümmarguselt 500 tennisematši tulemusega (2014 – 11; 2015 – 35; 2016 – 25; 2017 – 236; 2018 – 191), kuid on vähetõenäoline, et see on lõplik tõde.