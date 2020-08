Rene Mandri: olime Riias stardipaigas, kui öeldi, et võistlus jääb nakatunute pärast ära 

"Olime stardipaigas, sest Riias pidi eile õhtul kell kuus toimuma võistlus. Vahetult enne lähet helistati korraldajale kõrgemalt poolt, et luba võetakse tagasi ja üritust ei lubata korraldada, sest kaks noorsportlast on positiivse proovi andnud," lausus endine profirattur ja praegune Tartu2024/BalticChainCycling.com kontinentaalmeeskonna eestvedaja Rene Mandri.

Mandri ei muretse, et keegi ta hoolealustest mõne nakatanutega kokku puutus. UCI (Rahvusvaheline jalgratturite liit) on määranud meeskondadega väga karmid nõuded.

"Mis puutub testimisesse, siis UCI on määranud rahvusvaheliste võistluste korraldajatele ja meeskondadele nagu meie väga ranged reeglid. Augusti alguses tuli protokoll ja peame seda täitma. Meie puhul tähendab see seda, et kolm päeva enne iga võistlust peame andma testid," selgitas ta juhendit.

"See läheb päris kulukaks, sest ükski perearst ei võta meid tasuta vastu argumendiga, et UCI nõuab," muigas Mandri. "See tähendab normaalset rahalist kulu. Suurusjärk on 80 eurot nägu. Meil on kümmekond sportlast, lisaks mehhaanikud ja personal ehk iga kord on tuhande eurone laks."

Kontinentaalmeeskond Tartu2024/BalticChainCycling.com kasvas kahe aastaga välja võistkonnas Cycling Tartu. Tiimi nimekirja kuulub kuus eestlast (Rait Ärm, Gleb Karpenko, Anton Litvintsev, Artjom Mirzojev, Markus Pajur ja Henri Treimuth), kolm lätlast ja kaks soomlast.

Läti võistluste ärajätmine meeskonda ei mõjuta. Rattatiim treenis viimasel kuul Poolas ja koduteel jäädi Riias seisma, et sportlased saaksid hoida hoida jalga soojas. Kui selgus, et võistlus jääb ära, siis sõideti Eestisse.