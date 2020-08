Mercedes sõlmis Bottasega uue lepingu. Wolff: Valtteri on tugevaim kui iial varem 

Bottas liitus tiimiga aastal 2017 ja on aidanud meeskonna kolm aastat järjest konstruktorite karikani. Mercedeses Lewis Hamiltoni taustal teist viiulit mängiv soomlane on aastate jooksul võitnud kaheksa etappi ja lõpetanud MM-sarja parimal juhul teisena (2019).

Bottas väljendas uue lepingu üle mõistagi rõõmu. Tiimi boss Toto Wolff lisas: "Tänavune Valtteri on tugevaim kui iial varem. See käib nii rajal näidatu kui ka füüsise ja vaimu kohta. Ta hoiab meistrivõistlustel teist kohta ja mängib tiimi üldises edus väga tähtsat rolli.

Olen kindel, et meil on sarja tugevaim sõitjate duo. Valtteriga uue lepingu sõlmimine on esimene tähtis samm, et see nii ka jääks. Ta on töökas ja otsekohene kutt, kes saab kogu tiimiga hästi läbi."