Kultuuriminister: Rally Estonia toimub igal juhul, aga publiku osas on seis lahtine 

Lukas vastas ajakirjanike küsimustele ja sõnas, et võistlejate jaoks on ralli läbi mõeldud väga turvaliselt. „Osa võistkondi on tulemas riikidest, kus nakatumise tase on kõrgem kui Eestis,“ rääkis Lukas.

Lukas lisas, et ralli toimumine kui selline sportlaste jaoks ohus pole, aga teine lugu on pealtvaatajatega, kellega seotud otsused langetatakse siis, kui ralli algus lähemale jõuab. „Terviseameti ja teiste ametitega käib diskussioon, et vaatame jooksvalt, kuidas me ralli lähenedes tervisenäitajaid tabelis näeme. Vastavalt sellele teeme sammud. Aga ralli toimub - ja toimub väga turvaliselt. Publik ja muu sellega kaasnev ei ole teisejärguline, aga on eraldatav ralli toimumisest. Publikuga seotud küsimused võetakse vastu siis, kui need on ajakohased,“ andis Lukas mõista, et otsused selles osas on alles langetamisel.