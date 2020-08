Legioni peatreener dopingujooksiku juhtumist: ju tal oli põhjust ära kaduda 

Belov selgitas täna Õhtulehele, et kuulis juhtunust mõni tund pärast seda, kui Legion laupäeval 0:3 Paide Linnameeskonnale kaotas. „Mulle helistati ja öeldi, et ta on ära kadunud,“ andis Legioni loots mõista, et ta ei tea, kuidas ja mis põhjustel Lipin dopingukontrollist kõrvale hiilis ning kuhu ta jäi. „Kuidas ta ära kadus - mina seda ei tea. Aga see tappis kogu päeva ära. Meie kaotus oli üks asi, aga see juhtum oli nii suur pettumus, et ma ei saanud terve päev enam midagi teha.“

Belov lisas, et proovis laupäeval Lipiniga ühendust saada, kuid mehe telefon oli välja lülitatud. Legioni peatreener polnud veel ka neljapäeva õhtuks Lipiniga suhelnud, ent isegi juhul, kui Lipin oleks teinud end kättesaadavaks, poleks see Belovi sõnul tema pettumust vähendanud.

Põhjust, miks 28-aastane ründaja selliselt käitus, ei osanud Belov välja tuua. „Sellist olukorda ei saa kuidagi õigustada. Järelikult tal oli põhjus selleks. Ma ei saa spekuleerida, kas ta oli midagi tarbinud või mitte ega seda, kas tema põgenemine tõestab tema süüd, aga kui ta põgenes, siis järelikult polnud midagi korras,“ rääkis Belov.

Eriti nördinud oli esimest hooaega Premium liigas mängiva Legioni peatreener seetõttu, et Eesti tippliigades pööratakse keelatud ainete tarvitamisele rohkelt tähelepanu. „Sellist käitumist ei saa kuidagi õigustada, eriti kui võtta arvesse asjaolu, et sellest on kõikide mängijatega räägitud,“ ütles Belov. „Enne iga hooaja algust räägitakse ja see on mängijate lepingutes kirjas, nad on kõigest teadlikud. Pettumus on selle olukorra kohta liiga pehme sõna, see on täielik šokk. Lipiniga oli tema liitumise ajast kõik korras ja ma ei osanud kunagi arvata, et selline olukord võiks tekkida. Ta ei ole enam 17-aastane noormees, vaid 28-aastane inimene. Ta annab väga hästi oma tegudest aru ja teab, mida ta teeb.“

Lipini lepingu kohta kinnitas Belov, et mees enam Legioni mängija ei ole. Ülejäänud meeskonna jaoks läheb hooaeg edasi ja juba laupäeval mängitakse Viljandi Tulevikuga. Belov selgitas, et pärast Lipini tegevusest teadasaamist peeti meeskonna ja Legioni tegevjuhi osalusel koosolek, kus juhtunust räägiti. Liiga pikalt aga sellega tegelema ei jääda. „Elu läheb edasi. Peame edasi töötama ja pingutama selleks, et saada positiivseid tulemusi,“ sõnas Belov.

Ta ütles lõpetuseks, et ilmselt juhtunu küll mõjutas mängijaid, kuid ta on kõikidega eraldi vestelnud ja öelnud, et kui kedagi peaksid vaevama mistahes probleemid, võib nendega pöörduda tema poole. Peaasi, et selline juhtum ei korduks. „Usun, et see on meie klubis esimene ja viimane selline intsident. See on vastutuse küsimus, tegu on profimängijatega. Nad peavad mõistma mitte ainult oma õiguseid, vaid ka kohustusi ja tagajärgi,“ ütles Belov.