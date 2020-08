Kohutava õnnetuse põhjustanud hollandlane esitas vabanduse 

Eilse etapi finišis leidis aset võigas õnnetus, kui Jakobsen põrkus vastu Dylan Groenewegeni, kaotas tasakaalu ja paiskus suurel kiirusel läbi rajapiirde. Deceuninck-QuickStepi rattur sai nii suuri kahjustusi, et ta viidi haiglas kunstlikusse koomasse. Hiljem teatati, et Jakobseni olukord on õnneks stabiilne.

Poola velotuuri kohtunikud diskvalifitseerisid Groenewegeni, sest leidsid, et ta jättis konkurendile liiga vähe ruumi. Jumbo-Visma rattur on nüüdseks esitanud omapoolse vabanduse. „See on kohutav, mis eile juhtus,“ vahendas Eurosport Groenewegeni juttu. „Mul pole sõnu, et väljendada, kui kahju mul on Fabio ning kõigi teiste pärast, kes kukkusid või olid sellega seotud. Praegu on kõige tähtsam Fabio tervis, mõtlen talle kogu aeg,“ lisas hollandlane.