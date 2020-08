Dopingupomm lõi Eesti murdmaasuusatamises platsi puhtaks, nüüd algab uue süsteemi ehitus  

Teppan pidas seda ametit ka aastatel 2016–2018, ent toona ei õnnestunudki tal suurt midagi teha, sest Eesti parimad koondusid Team Haanjasse ega olnud Teppaniga koostööst huvitatud. Asi läks lausa nii kaugele, et Team Haanja suurärimehest rahastaja Toomas Annus saatis 2016. aasta lõpus Eesti suusaliidu toonasele presidendile Andreas Laanele kirja, milles nõudis Teppani vallandamist. „Sellest ei ole mõtet rääkida. See raamat on kinni pandud, nüüd tuleb vaadata, kuidas edasi,“ sõnab Teppan.