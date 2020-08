Inglismaa tippklubi tegi mängijatele tünga 

DailyMail kirjutas, et Arsenal oli sunnitud koondama 55 töötajat, sest koroonaviiruse tõttu on klubi eelarve vähenenud. Klubi juhatus nentis, et nad ei langetanud otsust kergekäeliselt, vaid proovisid leida muid lahendusi, kuid lõpuks leiti, et klubi jätkusuutlikuks toimimiseks on vaja raha kokku hoida.