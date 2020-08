Koroonapositiivne vormel 1 sõitja on valmis naasma 

Ka sel nädalavahetusel kihutavad F1 masinad Suurbritannias ja Racing Pointi meeskond loodab, et Perez saab rohelise tule, et taas rajale naasta. Meeskond andis oma avalduses teada, et Inglismaal tervisega seotud regulatsioone kontrolliv organisatsioon Public Health England (PHE) on kinnitanud, et mehhiklase karantiin on lõppenud. PHE heakskiit on tarvis just selleks, et järgmine võidusõit toimub Inglismaa pinnal.