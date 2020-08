Võidukas Kontaveit: olen rahul oma mänguga tasavägistel hetkedel 

Eestlanna alistas Palermo turniiri teises ringis 3:6, 6:2, 6:2 sakslanna Laura Siegemundi. „Olen üsna rahul sellega, kuidas mängisin tasavägistel hetkedel ja tasavägistes geimides ning suutsin need hetked enda kasuks pöörata,“ vahendas Kontaveidi sõnu WTA koduleht. „Arvan, et sain sellise pingega, millega ma enda arvates pole harjunud, päris hästi hakkama.“

Kontaveit jagas lisaks oma mängu kommenteerimisele kiidusõnu ka vastasele ehk maailma 65. reketile. „Laura on väga raske vastane, nii et tundsin, et pean teises teises kõvasti oma mängu parandama ja olema agressiivsem. Proovin alati initsiatiivi võtta kohe, kui selleks võimalust näen,“ andis Kontaveit mõista, et esimese seti järel suutis ta teises ja kolmandas setis mängu enda kasuks pöörata just agressiivsema mänguga.