Soome ralliajakirjanik kritiseeris Rally Estonia toimumist 

„Eesti valmistub praegu riigi ajaloo esimeseks MM-etapiks, kuigi koroonaviiruse olukord on murettekitav eriti ühes võistlust võõrustavas linnas. Tartus on viimastel päevadel teatatud kümnetest uutest koroonajuhtumitest, millest enamus on seotud restoranide ja ööklubidega,“ kritiseeris Heinonen ralli.fi lehel.