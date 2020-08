Hipster-vaade Meistrite liigale: turniiri väravatevahega 2 : 11 alustanud Atalanta võidab karika! 

Ent kuna kogu turniir peetakse kahe nädala jooksul, tasub mõtiskleda, kes tuleb võitjaks. Ja miks mitte ei võiks selleks olla alagrupiturniiri kolme kaotuse ja väravatevahega 2 : 11 alustanud Itaalia väikeklubi Atalanta. Ja kui keegi just tulihingeliselt mõnda turniirile allesjäänud klubi ei toeta, ei tohiks olla kahtlust, et pöialt tuleks hoida just nendele itaallastele.