Thierry Neuville: „Siiani olen kõik oma tiimikaaslased alistanud ja usun, et leian lahenduse ka sel korral!“ 

Eelmisel nädalavahetusel peetud Alba rallil edestas Neuville Tänakut üsna turvalise vahega, ent belglasel on eestlase suunas ainult kiitvaid sõnu.

„Ma arvan, et minul ja Otil on samad eesmärgid ja et nendeni jõuda, peame autot teatud kohtade pealt arendama,“ ütles Neuville DirtFishile. „Tundub, et peame auto kallal veel töötama, vähemalt nii ma sain Otist aru. Aga oleme saanud väga positiivset tagasisidet, mida teha teisiti, sest Otil on hea kogemus ka teiste autodega.“

Neuville vihjas, et Toyota on hetkel natukene parem masin ning koostöös Otiga kavatsetakse see vahe tasa teha.

„Kui aga oleme võimelised esikoha peale sõitma, lähevad asjad keerulisemaks. Olen olnud väga avameelne: kui ma ei ole piisavalt kiire, et teisi edestada, näen endaga meeletult vaeva. Siiani olen kõik oma tiimikaaslased alistanud ja usun, et leian lahenduse ka sel korral. Aga selge on ka see, et Otti on kõige keerulisem alistada.“