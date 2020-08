Eesti meistrivõistlustel on stardis ligi 300 kergejõustiklast, sealhulgas Kanter, Balta ja Mägi 

Meeste 100 m distantsil tasub jälgida Henri Saia (SK Altius), Ken-Mark Minkovskit (Audentese SK) ja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev). 200 m tuleb Saia ja Minkovskiga tiitli nimel võitlema Eesti rekordimees Marek Niit (KJK Saare). Silma tasub peal hoida ka mitmevõistlejal Kristjan Rosenbergil (Tallinna SS Kalev), kes on sel hooajal jooksnud 100 m 10.81 ja viinud 200 m isikliku rekordi 21.78 peale.



Rasmus Mägi (TÜ ASK), kes on sel hooajal end võistlusrajal proovile pannud vaid teatejooksude koosseisus, tuleb nädalalõpul starti 400 m distantsil. Tema peamisteks konkurentideks staadioniringil on möödunud aasta Eesti meister ja klubikaaslane Rivar Tipp ning Audentese SK sportlased Sten Ander Sepp ja Rasmus Kisel.



400 m tõkkejooksus läheb tiitlit kaitsma Jaak Heinrich Jagor (Tartu SS Kalev), peamist konkurentsi pakuvad tema noorem vend Erik Jagor ning Sten Ander Sepp (mõlemad Audentese SK).



Põnevaid jookse võime oodata naiste 100 m ja 200 m sprindidistantsidel, kus rajale tulevad Eesti rekordinaine Ksenija Balta ja möödunud aastal nendel distantsidel kuldse duubli teinud Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi). Medalite eest tulevad veel heitlema Marit Kutman (TÜ ASK), Karoli Käärt (Audentese SK) ja Kreete Verlin (SK Fortis).



Veerandmailerid Helin Meier (KJK Nõmme), Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev), Annika Sakkarias (KJK Nõmme) ning Liis Roose (TÜ ASK) on heitlemas 400 m distantsil Eesti meistrimedalite eest. Tõketega sama distantsi peamisteks medalipretendentideks on samuti Kleemeier, Sakkarias ning Roose.



Selle nädalavahetuse üks põnevamaid heitlusi tõotab tulla naiste kaugushüppesektoris, kus üles on antud Ksenija Balta (Tallinna SS Kalev), Aet Laurik (KJK TIPP), Kreete Verlin (SK Fortis), Lishanna Ilves (KJK Vike), Tähti Alver (KJK Nõmme), Merilyn Uudmäe (Audentese SK) jt. Viimane neist läheb kullafavoriidina starti naiste kolmikhüppes.



Meeste kaugushüppes leiame Hans Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev), Henrik Kutbergi (Audentese SK), Rain Kase (Tallinna SS Kalev), Jaak Joonas Uudmäe (Audentese SK), Igor Syunini (Tartu Ü. ASK) ja Dmitri Mosendzi (Tallinna SS Kalev) nimed. Kolmikhüppes läheb mullust tiitlit kaitsma Jaak Joonas Uudmäe.



Huvitavaid duelle võime näha tõketega staadionisirgel. Võistlustulle on asumas Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev), kes sel suvel 110 m tõkkejooksus isikliku rekordi viinud 14.01 peale. Peamiseks konkurendiks on talle mullune Eesti meister Johannes Treiel (KJK Saare). Naiste 100 m tõkkejooksu eeldatav favoriit on Diana Suumann (TÜ ASK).



Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev) asub tiitleid kaitsma esimesel päeval 1500 m jooksus ning pühapäeval 3000 m takistusjooksus. Kelly Nevolihhin on peafavoriidiks kuldmedalitele naiste 800 m ja 1500 m jooksudes.



Mullu kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Dohas õlga vigastanud odaviskaja Magnus Kirt sel nädalavahetusel peetavatel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel ei osale, kullafavoriidiks on Tanel Laanmäe (SK Viraaž). Naiste poolelt läheb Eesti meistritiitlit kaitsma Gedly Tugi (Audentese SK), kes eelmine nädalalõpp võitis noorte Balti meistrivõistlused 51.33ga.



Meeste teivashüppes tõotab tulla põnev duell Robin Noole (SK Elite Sport) ja Eerik Haameri (TÜ ASK) vahel. Naistest läheb kullasoosikuna Eesti meistrivõistlustele hüppama Marleen Mülla (KJK Vike), kes äsja suvepealinnas ületas kõrguse 4.10.



Meeste kõrgushüppes on üheks favoriidiks endiselt suurepärases vormis olev Karl Lumi (Tallinna SS Kalev), kes sel hooajal on koos Hendrik Lillemetsaga (KJK Saare) ületanud 2.07. Hooaja edetabelijuht on Kristjan Tafenau (KJS Sakala) 2.10ga. Naiste kõrgushüppes lähevad kirkama medali eest võitlema Lilian Turban (SK Elite Sport) ja Grete Udras (Audentese SK).



Naiste kuulitõuke viimaste aastate valitseja Kätlin Piirimäe on trooni vabaks jätnud. Kulmedali nõudlejateks on Gertu Küttmann (Niidupargi KJK), Valeria Radajeva (Audentese SK) ja Leanne Siimumäe (Kose 2000). Meeste kuulitõukes tuleb kullasoosikuna heiteringi Kristo Galeta puudumisel Jander Heil (KJS Sakala), kes tänavu suvel tõuganud 19.25.



Sel nädalalõpul toimuvatel kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel tuleb meeste kettaheites starti ka olümpiavõitja Gerd Kanter (Tallinna SS Kalev). Tänavu on eestlastest üle 60 meetri heitnud Martin Kupper (60.35), väga kaugele pole temast jäänud ka Priidu Niit, kes 2 kilose heitevahendi 58.17 meetri kaugusele saatnud (mõlemad Audentese SK).



Naiste vasaraheites tuleb tiitlit kaitsma Anna Maria Orel (Tallinna SS Kalev). Meeste seas loodame tugevat duelli Toomas Tankleri (Niidupargi KJK) ja mulluse Eesti meistri Adam Kelly (Audentese SK) vahel.



Üks osavõtjaterohkemaid alasid nädalalõpul on meeste 5000 m jooks. Stardijoonelt leiame kogu Eesti staieriparemiku, eesotsas eelmise aasta selle distantsi meistri Tiidrek Nurme (TÜ ASK). Temale tulevad konkurentsi pakkuma Roman Fosti (Sparta SS), Mark Abner (Treeningpartner), Karel Hussar (SK Jooksupartner), Dmitri Aristov (Treeningpartner) jt. Naiste kahtteist ja poolt ringi läheb favoriidina jooksma Harry Lembergi õpilane Jekaterina Patjuk (TÜ ASK). 5000 m distantsil jagatakse ka Eesti staadionijooksusarja 5. etapi punkte.



Laupäeval ja pühapäeval Tallinna esindusstaadionil peetavatel Eesti kergejõustiku meistrivõistlustel jagatakse ka mitmevõistluse medalid. Naiste ja meeste nimekirjad on hõredad, aga Mari Klaup (TÜ ASK) ja Risto Lillemets (KJK Saare) püüdlevad uute isiklike rekordite suunas.