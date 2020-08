KARM: Pooleaastase pausi järel WRC-autosse pääsenud Lappi sõit lõppes 300 meetri järel 

"See näitas, et motosport on tehnikaala. Ettevalmistused olid tehtud nii hästi kui võimalik. Saime M-Sportilt uhiuue mootori ja turbo, kuid siiski see lagunes," jätkas ta. Lappi vajanuks hädasti testikilomeetreid, sest Hyundai ja Toyota sõitjad on viimastel nädalatel pidevalt rajal. Soomlase viimase poole aasta saldo on 300 meetrit.