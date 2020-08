Rain Veideman siirdub uueks hooajaks Saksamaa esiliigasse 

"Olen väga õnnelik, et sõlmisin Rostockiga lepingu ja ei jõua ära oodata meeskonnakaaslaste, treenerite ja organisatsiooniga tutvumist. Olen kindel, et meil saab olema edukas hooaeg," ütles Veideman Rostocki klubi kodulehel.

"Mulle on Raini mängustiil alati meeldinud. Tal murrab tugevalt korvi alla, ta on ohtik kolmepunktijoone tagant ja sellele vaatamata isetu," kirjeldas legendaarne 62aastane treener. Dirk Bauermann on juhendanud muuhulgas Saksa ja Poola rahvuskoondist, sajandi alguses mängis tema käe all ka Gert Kullamäe.