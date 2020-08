WRC Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe: „Eks meid süüdistatakse pidevalt, et meil on rohud võtmata.“ Eigo Kaljurand , täna, 19:17 Jaga: M

AJALOOLINE KÄEPIGISTUS: Tarmo Hõbe (vasakul püsti) ja Oliver Ciesla allkirjastasid Stenbocki majas tähtsad lepingud. Foto: Robin Roots

Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe meenutas võistluse tõuse ja mõõnasid. Tänu Urmo Aavale ralliringkondadesse sattunud mehe sõnul oli suur tõenäosus, et esimene Rally Estonia jäänuks viimaseks. Hõbe sõnul minnakse tänavu tegema hooaja parimat MM-etappi, millega antaks sõitjatele, tiimidele ja muule maailmale signaal, et Eestis MM-etapi toimumine on loomulik.