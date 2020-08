ŠOKK! Ajalooliselt võimsa saavutusega säranud legend langes MMil konkurentsist 

Kuigi Higgins pööras 4 : 7 ja 8 : 10 kaotusseisud 11 : 10 eduks, siis lõpp kuulus Maflinile. Londonis sündinud, kuid Norrat esindav mees oli enne tänavust aastat MMil vaid korra põhiturniirile jõudnud, kuid siis kaotas ta avaringis. Nüüd tegi ta karjääri parima tulemuse juba sellega, et pääses Higginsi vastu mängima, kuid seda suurem šokk on tõik, et Maflin on esimest korda elus ka veerandfinaalis. Seal tuleb talle vastu kas Anthony McGill või Jamie Clarke. Mõlemad peaks olema igati mängitavad vastased, mis tähendab, et Maflin võib julgelt unistada ka poolfinaalist.

See on kõige erilisem sumin, mis võib snuukrimängijana tekkida. MMi võitmine on muidugi imeline, sest see on 17 pika tööpäeva kulminatsioon, kuid 147 on samuti eriline. Sellist asja juhtub MMidel harva, tõeline elamus on 147 just seal lüüa.“