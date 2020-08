Poola velotuuril rängalt kukkunud rattur toodi koomast välja 

"Fabio Jakobsen on teadvusel. Tema seisund on hea," kirjutasid velotuuri korraldajad sotsiaalmeedias.

Raske õnnetuse põhjustanud Dylan Groenewegen vabandas juhtunu pärast. "See on kohutav, mis eile juhtus," vahendas Eurosport Groenewegeni juttu. "Mul pole sõnu, et väljendada, kui kahju mul on Fabio ning kõigi teiste pärast, kes kukkusid või olid sellega seotud. Praegu on kõige tähtsam Fabio tervis, mõtlen talle kogu aeg."