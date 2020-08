VIDEO | Pesapallitreener tegi mängu ajal natsitervituse. „Tegin vea ja ei eita seda.“ 

Ryan Christenson tõstis mängijate poole kahel korral kätt ja liigutus oli kahtlaselt sarnane Hitleri-tervitusega. Ka mees ise tunnistab, et asi läks natuke lappama.

Christenson ütles ajalehele San Francisco Chronicle, et tal jooksis lihtsalt juhe kokku. "Ilmselgelt ma ei teinud seda sihilikult. Jooksin lihtsalt kokku ja mu mõtlemine kadus ära. Olen kindel, et see nägi kole välja. Tegin seda, aga mitte tahtlikult. Ma ei teagi, mida rohkemat öelda," sõnas treener.