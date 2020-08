Juventuse president: otsustame lähipäevil, kuidas edasi minna. Meistrite liigast peab saama meie eesmärk 

"Meistrite liiga oli ilmselgelt pettumus nii meile, mängijatele kui ka fännidele. Olen viimastel aastatel korduvalt öelnud, et Meistrite liiga võitmine on meie unistus, aga nüüd peab sellest saama eesmärk," sõnas 44aastane Andrea Agnelli.

Agnelli sõnul lähipäevadel analüüsitakse ja hinnatakse hooaega ning otsustatakse, kuidas edasi minna. "Meid esindab Meistrite liiga ajaloo parim mängija, mida ta reede õhtulgi tõestas, aga peame alustama uue entusiasmiga. Rõhutan, et me ei võta ka Itaalia meistritiitlit iseenesestmõistetavana."

Ridade vahel võib välja lugeda, et löögi all on ka peatreeneri Maurizio Sarri töökoht. Juventuse mängupilt polnud tänavu liialt veenev ja liiga võideti vaid ühe punktiga. Samal ajal kaotati nii kohalikus Superkarika- kui ka karikafinaalis, lisaks langeti varakult välja Meistrite liigas. Agnelli sõnul vaadatakse siiski suuremat pilti.

"Teeme analüüsi tervele meeskonnale. Peame hindama, kuidas leida entusiasm, mida vajame järgmisel hooajal näljaselt alustamiseks. Öeldakse, et meil on vanim meeskond Euroopas, see on üks asi, millega peame tegelema. Oli keeruline hooaeg, sest taustajõududes oli palju muutusi," sõnas Agnelli.