Soome vormeliekspert JJ Lehto: Jüri Vips võib saada järgmisel aastal koha vormel 1 meeskonnas AlphaTauri 

Red Bull opereerib vormel 1 sarjas kahe meeskonnaga, sest lisaks esindustiimile omavad nad ka AlphaTaurit (endise nimega Toro Rosso). Endise tippsõitja JJ Lehto lausus Iltalehti intervjuus, et lähiajal võib just seal saada võimaluse Jüri Vips.

"Nad on alati olnud teises tiimis, varem Toro Rossos või nüüd AlphaTauris, meeskonnakaaslastest paremad. Kuid Red Bulli siirdudes pole nende kiirusest piisanud. Verstappen on väga andekas, aga väga raske on öelda, kes suudaks talle konkurentsi pakkuda," selgitas sõitjana viiel hooajal vormel 1 sarjas osalenud Lehto.

Mees ei välista, et Red Bull toob Verstappenile konkurendi väljastpoolt oma süsteemi. Meedias on spekuleeritud, et tiimiga liitub Sebastien Vettel, kes on läbinud nende juuniorprogammi ja võitis 2010. kuni 2013. aastani neli maailmameistritiitlit.

"See annaks äkki tiimile uue hoo. Red Bulli teisest tiimist on põhimeeskonda sõitjaid tõstetud, kuid nende kiirus pole piisanud," selgitas Lehto. Hetkel sõidavad Red Bulli ridades Max Verstappen ja Alexander Alborn, AlphaTauriga kihutavad Pierre Gasly ja Daniil Kvjat.

Soomlase meelest on Red Bulli seis selline, et AlphaTaurisse peab tooma uusi andekaid noori. "Jüri Vips on andekas kutt ja ta oleks äkki juba vormel 1-te võetud, kuid tal polnud superlitsentsi. Nüüd sõidab ta kõiki maailmasarju, et vajalikke punkte koguda. Ta on kiire ja andekas, kindlasti potentsiaalne sõitja, keda kaalutakse teise tiimi," ütles Lehto.

Vormelisõitja Jüri Vips lööb tänavu kaasa kahes sarjas: Jaapani Super Formulas ja Euroopa FREC meistrivõistlustel. Mõlemast on võimalik saada vajalikke punkte, et lunastada vormel 1 superlitsents. Praegu on Vipsil koos 20 silma, kuid vaja on 40. Seega peab ta jõudma kas FRECi või Super Formula sarjas hooaja lõpuks esimese kahe sekka ning punktid ongi koos.