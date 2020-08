ILUSAD TULEMUSED: Lillemets triumfeeris kümnevõistluses 8133 ja Klaup seitsmevõistluses 6080 punktiga 

Risto Lillemets püstitas ketteheites isikliku rekordi. Foto: Tiina Kõrtsini

Teivashüppes ületas Lillemets kõrguse 4.85, mis tähendab, et kaheksa alaga edestab ta isikliku rekordi graafikut 316 punktiga. Tundub, et lõpptulemus tuleb parem kui 8100 punkti. Aga ees on veel odavise ja 1500 m jooks.