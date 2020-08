OTSE: üksinda kümnevõistluses osalev Risto Lillemets liigub 8000 punkti graafikus 

Meeste 400 m jooksus triumfeeris isikliku rekordiga 46,26 Rasmus Mägi, kelle senine tippmark 46,40 pärines 2013. aastast. "Hea, et need numbrid on nüüd natuke paremad, samas rihtisin aega pisut paremasse sekundisse," rääkis 28aastane sportlane.