Norra ralliäss: mu sisetunne ütleb, et Citroen naaseb WRC-sse 

Pikalt rallisarja valitsenud Citroeni möödunud hooaeg ebaõnnestus. Nende esisõitja Sebastien Ogier jäi kokkuvõttes kolmandaks ning samal positsioonile jäädi ka toojate arvestuses. Kui selgus, et Ogier kolib Toyotasse, pakkis Citroen asjad kokku ja lahkus MM-sarjast.

"Citroeni inimestega rääkides ütlen neile iga korda, et kõige parem oleks, kui nad naaseksid MM-sarja. Kindlasti sõltub see palju uutest reeglitest," lootis Östberg, et hübriidmasinate tulek toob tagasi ka Citroeni. "Koroona on tekitanud FIA-le mõned küsimused, kuidas edasi minna."

"Loodan, et nad teevad reeglites veel mõned parandused, et muuta sari uute tallide jaoks veelgi atraktiivsemaks," selgitas ta DirtFishile antud intervjuus. "Kui asjad lähevad ideaalselt, siis võiks Citroen olla üks uutest tiimidest. Kui usaldan oma sisetunnet, siis see ütleb, et tagasitulek on võimalik. Ma ei tea, mis on Citroeni motiiv MM-sarjas osalemiseks, kuid arvan, et nad tahavad võistleda võimalikult kõrgel tasemel."

Citroeni sarjast lahkumine oli norralasele suur hoop. Mehe sõnul pidi ta enda käsutusse saama võistkonna kolmanda auto. "Pidasime paar kuud läbirääkimisi. Jõudsime kokkuleppele, et Citroen toob rajale kolmanda auto ja mina olen selle juht. Kuid kui läbirääkimisi pidasime, hakkas ilmnema, et nende WRC-programm on lõppemas," ütles Östberg. Lisaks temale kaotas töökoha Esapekka Lappi, kes kolis M-Sporti.