Tennis Koroonahirm: kolm esikümne mängijat jätavad US Openi vahele, Kontaveit plaanib osaleda Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 14:02

Anett Kontaveit Foto: Martin Ahven

24aastane naiste tennise maailma esinumber Ashleigh Barty teatas möödunud nädalal, et seoses murega koroonaviiruse pandeemia pärast jätab ta US Openi suure slämmi turniiri vahele. Reedel teatasid WTA tabeli esikümnesse kuuluvad Elina Svitolina ja Kiki Bertens, et ka nemad ei osale. Eestlanna Kontaveit ütles, et tema kavatseb New Yorki kohale minna.