Palermos finaali jõudnud Kontaveit: mu ainsast turniirivõidust on tükk aega möödas, homme avaneb uus võimalus! 

Täna alistas ta maailma 15 reketi, horvaatlanna Petra Martici tulemusega 6 : 2, 6 : 4, võiduks kulus aega tund ja 19 minutit. 24aastane eestlanna oli mõistagi oma esituse üle õnnelik.

Tegu on pärast koroonapausi eestlanna teise turniiriga pärast kodust Merko Cupi. Kontaveit tundis rõõmu, et ta on suutnud treeningutel tehtu kiirelt mängu üle kanda.

"Alati on keeruline ennustada, milline tunne väljakul mängida on. Võin end trennis hästi tunda, kuid see ei pruugi kohe matši üle kanduda. Kuid olen rahul sellega, kuidas see on läinud. Tundsin, et olen vormis, liikusin hästi ja olin enesekindel. Olen oma mänguga rahul," lausus Kontaveit.

Tennisisti seni ainuke WTA turniiri võit pärineb 2017. aastast, mil ta muruväljakutega Ricohi lahtistel finaalis venelanna Natalia Vihljantseva alistas. Homme avaneb võimalus saavutust korrata, finaalis läheb Kontaveit vastamisi Fiona Ferroga (WTA 274.), kes äsja tulemusega 2 : 6, 6 : 2, 7 : 5 Camila Giorgi (WTA 89.) alistas.

"Oma ainsast WTA tiitlivõidust, mille saavutasin muruväljakul, on tõepoolest tükk aega mööda läinud. Töötame koos Nigeliga [Sears, treener] selle nimel trennis, et võita tiitel. Homme avaneb selleks võimalus ja kindlasti läheb raskeks, kuid samas on see ka põnev väljakutse," sõnas Kontaveit.

Kui eelmisel nädalal mängis ta Merko Cupil kõvakattega väljakul, siis nüüd on ta jõudnud juba kolm matši pidada Palermo liivaväljakutel. Eestlanna tõdes, et tal pole kunagi väljakukatte suhtes kindlat eelistust olnud.