MEISTRITE LIIGA | Bayern ja Barcelona liiguvad kindlal veerandfinaali kursil 

Eriti mugavalt võivad tunda end Saksamaa meistriklubi mängijad, sest avakohtumisest on neil 3 : 0 edu. Märksa tasavägisemaks võitluseks tõotab kujuneda aga Barcelona ja Napoli vaheline vastasseis, sest Itaalias meeskondade vahel arved päris klaaritud ei saanud. Kataloonia klubile annab küll edu võõrsil löödud värav, ent peaks Napoli jõudma sihile korra või jääma matš 2 : 2 või isegi suureskoorilisemasse viiki, pääseksid edasi just nemad.