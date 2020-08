TÄNA: Anett Kontaveit jahib Palermos oma karjääri teist WTA turniiri võitu 

Finaalis on Kontaveidi vastaseks prantslanna Fiona Ferro, kes paikneb maailma edetablis 53. kohal. Eestlannal on seni ette näidata üks WTA turniiri võit, mis pärineb 2017. aastast, mil ta muruväljakutega Ricohi lahtistel finaalis venelanna Natalia Vihljantseva alistas.

"Oma ainsast WTA tiitlivõidust, mille saavutasin muruväljakul, on tõepoolest tükk aega mööda läinud. Töötame koos Nigeliga [Sears, treener] selle nimel trennis, et võita tiitel. Homme avaneb selleks võimalus ja kindlasti läheb raskeks, kuid samas on see ka põnev väljakutse," sõnas Kontaveit.