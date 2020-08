Hamilton on tänase sõidu eel mures 

Täna sõidetava GP eel on Hamilton mures, et rehvimured asuvad taas tiimi ja teda kimbutama. „Ma ei ole veel sõidu võimalikku käiku läbi mõelnud, aga kujutan ette, et mingisugune rehvijama võib tekkida,“ sõnas britt. „Ma ei taha oma rehve liiga palju survestada, sest on tõenäoline, et siis nad lõhkevad.“