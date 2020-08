Koroonaviiruse levik jätkub: maailmarekordit jahtinud olümpiavõitja andis positiivse proovi 

Kipruto lisas, et mingeid haigusega seotud sümptomeid tal pole ning tunneb ennast lausa nii hästi, et tahtis Monacos jahtida 3000 meetri takistusjooksu maailmarekordit. „See on liiga kaua olnud kellegi teise kui keenialase nimel,“ sõnas Kipruto maailmarekordi kohta, mida hetkel hoiab Katari takistusjooksja Saif Saaeed Shaheen. Praegune maailmarekord 7:53.63 sündis 2004. aastal, viimane Keenia sportlane, kellel oli au seda enda nimel hoida, oli Bernard Barmasai, kes sai rekordi enda nimele 1997. aastal ja jäi sellest ilma 2004. aastal, kui parema tulemuse jooksis Maroko mees Brahim Boulami, kes kaotas selle omakorda just praegusele rekordiomanikule Shaheenile.