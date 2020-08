Endise tiimikaaslase ähvardav ennustus Juventuse uuele peatreenerile: nüüd on kõik pekkis 

Gennaro Gattuso, kes mängis Pirloga koos AC Milani ja Itaalia koondise eest ning on hetkel Napoli peatreener, andis oma endisele tiimikaaslasele hoiatuse, et ta ujub sügavas vees. „Nojah, nüüd on tal kõik pekkis... See lihtsalt on selline töö,“ sõnas Gattuso. „Tal veab, et ta saab (treeneritööd) alustada Juventuses, aga selles ametis ei piisa ainult sellest, et sul on olnud vägev karjäär mängijana. Sa pead õppima, palju töötama ja ega magada sa eriti ei saa.“