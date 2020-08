Neljakordsel maailmameistril ja läbi aegade edukaimail tiimil on vastused otsas 

Vetteli jaoks on tänavune hooaeg olnud keeruline: neljast sõidust on tal ette näidata kaks kümnendat ja üks kuues koht, Austrias sõidetud Styriani GP-l pidi sakslane katkestama, sest tiimikaaslane Charles Leclerc sõitis talle otsa. Sel nädalavahetusel kavas oleva Suurbritannia GP kvalifikatsioonis sõitis neljakordne maailmameister välja 12. aja.

Vettel nentis, et tal on läbi aegade edukaima F1 meeskonna masinaga probleeme, mida ta lahendada ei oska. „Proovisin kõike, mida oskasin," rääkis Vettel portaali formula1.com vahendusel. „Autost rääkides - proovisime eelmisel nädalal paljusid erinevaid asju, aga miski ei tundu loogiline. Arvan, et oleme omadega üsna kokku jooksnud. Proovime end uuesti häälestada ja homme (st täna- toim) uuesti proovida. See on kõik, mida saan teha," oli Vettel nõutu.

Kui sakslaselt küsiti, kuidas ta ennast tunneb selles abitus olukorras, kõlas vastus nii: „Ütleme nii, et see on tavapärasest väga erinev olukord. Ma ei tea. Mul on vastused otsa saanud.“