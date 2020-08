Eestis loodud spordirakendus võeti kasutusele F1 sarjas 

Kolmedel olümpiamängudel võistelnud Margus Hernits on sportlaskarjääri järel tegutsenud edukalt iluuisutamise tiitlivõistluste korraldustiimides ja vallutab nüüd IT-ettevõtte Sportity äpiga uusi alasid. Värskeim võit on vormel-1 sari. Kahel järjestikusel Suurbritannia MM-etapil kasutavad F1 tiimid ja ametnikud infovahetuseks just seda Eestis loodud mobiilirakendust, vahendas ERR Sport.