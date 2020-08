Serena Williams võtab puuduliku tervise tõttu koroonaviiruse ohtu eriti tõsiselt 

Hetkel maailma edetabelis üheksandal kohal paiknev Williams peaks tenniseväljakutele naasma järgmisel nädalal ning ta plaanib osa võtta ka augusti lõpus algavatest USA lahtistest meistrivõistlustest. Enne väljakule naasmist on ameeriklanna olnud karantiinis kuus kuud. Williams selgitas, et elas terve selle aja „Serena mullis“ ehk oli ainult oma kodus, sest kartis, et meditsiinilise seisundi tõttu võib ta olla koroonaviirusele eriti vastuvõtlik.

„Minu kopsud ei tööta täisvõimsusel ehk mu kopsumaht pole maksimaalne, seega ma ei tea, mis minuga juhtuda võib,“ vahendas endise esireketi sõnu portaal tennishead.net. „Olen kindel, et ilmselt oleks kõik korras, aga ma ei taha seda välja uurida. Mul on ligikaudu 50 maski, millega ma ringi reisin, ma ei taha kunagi ilma maskita olla,“ lisas Williams.

Kuigi ameeriklanna on elanud oma kodus isolatsioonis, ei ole ta treeninguid unarusse jätnud. „Pidin endale koju rajama jõusaali ja abikaasa tegi mulle tenniseväljaku. Jõusaal ei ole veel tegelikult päris valmis,“ selgitas Williams. Ta lisas, et kodune tenniseväljak on lust: „Tenniseplats on lõbus, ma lähen sinna ja see on mu peidupaik. Mõtlen, miks ma pole seda juba 20 aastat tagasi endale rajanud?“