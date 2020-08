Anett Kontaveit kaotatud finaalist: mina tegin väga hea, aga tema supermängu 

"Ma ei ütleks, et tegin midagi kehvasti, vaid vastane mängis täna tõesti väga hea mängu," sõnas Kontaveit pärast mängu virtuaalsel pressikonverentsil.

"Teises setis sain jala ukse vahele, aga ta mängis terve mängu supertennist. Ta oli väga võitluslik, pani mind surve alla ja lõpetas pikki pallivahetusi täpsete löökidega joone peale. Mina tegin väga hea mängu, aga tema supermängu."

Kontaveidi vasak reis oli pisikese probleemi tõttu teibitud, kuid ta ütles, et see ei seganud teda. "Eks tunnen seda, olen iga mäng tundnud, aga selle taha ei jäänud," lausus eestlanna.

Kontaveit rändas Palermosse otse Tallinnas toimunud Merko Cupilt, kus ta sai kaks väärt võitu Läti tippude üle. "See oli kõva kattega väljakul, nüüd mängisin liiva peal, mis vajas alguses natuke harjumist. Kuigi see polnud nii-öelda päris turniir, siis kodus mängides tahaks alati, et läheks väga hästi. Sain sealt väga palju positiivseid emotsioone.

Esimene mängunärv oligi Merko Cupil ära, siis enne esimest ringi ei muretsenud üldse. Selles mõttes tuli Tallinnas mängimine mingil määral kasuks. Olen nüüd järjest palju mänginud ja tunnen end väga hästi. Tuhar saab ruttu korda, tunnen, et olen füüsiliselt väga heas vormis. Oleksin valmis veel mängima, kui vaja."

Kokkuvõttes jäi ta Palermo nädalaga väga rahule. "Esiteks on mul väga hea meel, et saame jälle tennist mängida ja võistelda. Tulin siia ootusteta, nii et mul on väga hea meel. Sain paar väga tasavägist võitu ja paar lihtsamat võitu mõne väga hea mängija üle. Mul on hea meel, kui rahulik ma mängudes olin, kuidas keskendusin ja kuidas mängus sees olin. Ka täna. Mul on selle nädala üle väga hea meel."