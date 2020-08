TUBLI: Lauk võitis Prantsusmaal põrgukuumuses järjekordse klassiku 

Teiseks jäi tema meeskonnakaaslane Maxime Urruty ja kolmas oli Titouan Margueritat.



"Kuna oli karmilt kuum ilm, siis ei tahtnud ma ise algul kohe initsiatiivi üles näidata ja proovisin natuke tagasi hoida, et vältida valel ajal vales kohas ülekuumenemist. Siiski saime kohe algul viiekesi minema ja tundus, et edasine sujub hästi. Kuid mingi hetk ei tahtnud teised kolm välja arvatud minu tiimikaaslane Urruty vahetusi enam võtta. 3,5 ringi (23 km) enne lõppu põhitõusu üleval jäädi peale Pierre Almeida vahetust natuke vahtima, kuna oli minu vahetus ja keegi vedada ei tahtnud. Sellest hetkest ma enam tagasi ei vaadanud ja vajutasin kohe gaasi põhja, sest Almeida taheti lasta kohe minu taha, aga tema seda ei soovinud. Tajusin selle hetke ära ega pidanudki otseselt ründama, lisasin lihtsalt hoogu ja sain teiste eest minema. Jälgisin terve sõidu olukorda ning kaardistasin need kohad, kus peab tugevalt vajutama. Õnneks oli rajal palju kohti, kus tagumised poleks järgi jõudmiseks kuidagi saanud kiiremini sõita, seega oli mul sel korral kindla peale minek,“ kommenteeris Lauk taktikat, mis võiduni viis.