O’Sullivan põrutab: noored on nõrgad! Peaksin kaotama jala ja käe, et 50 parima seast välja langeda 

44aastane O'Sullivan sai 16 parema seas 13 : 10 jagu Hiina tähest Ding Junhuist. Nüüd läheb ta vastamisi teise legendi, 45aastase Mark Williamsiga.

O'Sullivan ja Williams mängisid esimest korda omavahel 1994. aasta Walesi lahtistel meistrivõistlustel. Nüüd uuriti O'Sullivanilt, kas ta osanuks toona arvata, et tippu kuulutakse ka mitukümmend aastat hiljem.

„Kui oleksite seda toona küsinud, siis ilmselt mitte,“ rääkis ta BBC-le. „Kui aga vaadata tänapäeva taset, siis vastaksin jaatavalt. Kui võrrelda nooremaid mängijaid minu Higginsi või Willimasiga, siis nad pole üldse eriti head. Enamik noori ei saaks isegi hakkama amatööride hulgas, sest nad on lihtsalt nii kehvad.“

O'Sullivan jätkas: „Kui vaadata suuremat osa neist, siis mõtlen: peaksin kaotama jala ja käe, et maailma edetabelis 50 seast välja langeda. Eks me seetõttu ikka veel hõljume siin ringi, et noored on nõrgad.“

Legend jõudis MMil kaheksa hulka juba 18. korda, viis korda on ta turniiri võitnud. „Olen rahul, et proovisin taas võistelda ja täielikult keskenduda. Mingil perioodil käisin lihtsalt ringi ja lõin lõbu pärast kuule. Mind ei huvitanud, kas võidan või kaotan. Tõsi, kuskil sügaval ikka on võit tähtis, kuid võtsin seda kõike kuidagi lõbusalt.“

Snuukri MM toimub seekord pealtvaatajateta ning avaringi järel tõdes O'Sullivan, et talle isegi meeldib vaikuses mängida. Dingi alistamise järel oli meeleolu veidi muutunud: „Fännidega on ikka parem, muidugi. Praegu mängiksime nagu surnukuuris. See on nagu külaelu ja osa mängijaid tunnevad end rahulikumalt. Tippmängijate jaoks võib praegune seis meenutada aga õudusunenägu.“