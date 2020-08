TIIM KOOS: Saaremaa võrkpalliklubiga liitus tugev poolakas 

Nikodem on 198 sentimeetri pikkune ja 26aastane sidemängija, kes on karjääri jooksul mänginud nii Poolas (Jastrzebski Wegiel, Luczniczka Bydgoszcz, Effector Kielce), Belgias (Noliko Maaseik) kui ka Šveitsis (TV Schonenwerd). Samuti on ta kuulunud Poola noortekoondisesse.

Klubi ootab sidemängija positsioonil tugevat meeskonnasisest konkurentsi, mis viib kindlasti ka võistkonda edasi. Igatahes on meil nüüd kaks erinevat, kuid heal tasemel sidemängijat ja saab näha, kes neist rohkem treenerite usaldust võidab.



Kuidas on su karjäär siiani möödunud?



Neli hooaega olen mänginud Poola kõrgliigas, ühe hooaja Poola esiliigas ja ühe hooaja nii Belgias kui ka Šveitsis. Nendest aegadest on mul palju häid mälestusi ja olen kohtunud paljude toredate inimestega.



Mida pead enda tugevusteks võrkpalliväljakul?



Peale tõstmise ma ütleksin, et serv, kaitse ja enesekindlus.



Mis on sinu suurimad võrkpallialased saavutused?



Ma arvan, et kolmas koht Poola Plusligas ja teine koht Belgia meistrivõistlustel. Samuti oli eriline tunne alustada Meistrite liigas põhikoosseisus mänge.



Mida ootad uuelt hooajalt?



Soovin kõige rohkem, et meil on võimalik lõpetada hooaega ilma, et vahepeal oleksid koroona tõttu mängupausid.



Kas sa teadsid midagi meie klubist või mõnest uuest meeskonnakaaslasest?

Ma olen veidi vaadanud eelmise hooaja mänge ja olen tähele pannud, et meeskonnal on palju fänne, mis teeb mind väga õnnelikuks. Tean, kes on Keith Pupart (ajast, mil ta mängis Poolas) ja ka Sauli Sinkkoneni vastu olen ma Belgias mänginud.