TalTechi korvpallimeeskonnaga liitus endine Eesti koondise mängija 

"Meil on hea meel teatada, et meeskonnaga liitub taas TalTechi kasvandik Erik Keedus," on kirjas klubi Facebooki leheküljel. "Mitmekülgne mängija, kes esindanud ka Eesti rahvuskoondist mitmeid aastaid, on valmis 2020/2021 hooajaks, et aidata TalTech võistkonda oma kogemuste ja oskustega. Samas jätkab Erik ka õpinguid TalTech ülikoolis."