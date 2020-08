PÕNEV: Eesti jalgpalliklubid said teada vastased eurosarjas 

Paide vastaseks avaringis on võõrsil Vilniuse Žalgirise (Leedu) meeskond. Pärast nelja meistritiitlit (2013-2016) on Žalgiris viimased kolm aastat lõpetanud liiga hõbemedaliga. Hetkel ollakse 32 punktiga tabeliliidrid, sama punktiarvuga on teisel kohal Meistrite liigas FC Floraga kohtuv Suduva. FCI Levadia vastaseks Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniiri avaringis on võõrsil St Joseph’s FC (GIB) – B36 Torshavn (FRO) võitja.