Jalgpall Juventuse poolkaitsja on liitumas Beckhami klubiga Toimetas Mihkel Talivee , täna, 16:33

Blaise Matuidi. Foto: PA Images/Scanpix

Itaalia meistriklubi Torino Juventuse poolkaitsja Blaise Matuidi on meeskonnast lahkumas, et liituda USA jalgpalliliigas MLS mängiva Miami Interiga, kelle omanik on David Beckham.