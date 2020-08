GALERII | Kalevi ragbiklubi võttis uuel koduväljakul Soome klubilt magusa võidu 

„Oma väljaku olemasolu on kahtlemata suur samm nii Kalevi ragbiklubile kui ka Eesti ragbile tervikuna. Ragbit on võimalik mängida ikkagi ainult pärismurul ning kuna sobivaid väljakuid on vähe, siis sageli oli keeruline trennideks sobivaid aegu leida. Paremad treenimisvõimalused tõstavad nii oma mängijate motivatsiooni, aga ka spordiala atraktiivsust laiemalt. Oma kodu on ikka oma kodu,“ ütles Kalevi president Kristjan Kotkas.