Tänak loodab, et Rally Estonia korraldajad on eelmise aasta eksimusest õppinud 

Lõuna-Eesti teedel toimuv võidukihutamine on alati meelitanud kohale mitmeid WRC staare, ent kuna tänavu on see ka MM-sarja kavas, tõotab üritus - vaatamata koroonaviiruse levikule - tulla tavapärasest veelgi suurem ja uhkem. Ettevalmistused on juba alanud ning nagu ikka, nähakse vaeva ka tehishüpete loomisega, et ralliässade pikad ja kõrged õhulennud fännidele rohkem silmailu pakkuda saaksid.