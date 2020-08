SAATUSLIKUD NAISED: petmised parima sõbraga annavad karikalootustele surmahoobi 

Arvestades meistrite liiga suurüllataja Atalanta selle hooaja vägevat vormi ja lustlikku jalgpallimängu, pole välistatud, kui hooaja eel suuremale osale maailmast tundmatu klubi kirjutab oma muinasjutulise loo vähemalt finaalini. Ründemängule pühendunud itaallaste edu võti seisneb eelkõige tõigas, et peaaegu kõik eesliini mehed on olnud hooaja jooksul stabiilselt head. Pariisi Saint-Germaini vastu minnakse kolmapäeval küll musta hobusena, ent kindlasti mitte võimatule missioonile. Ometi tuli tagasilöök sealt, kust keegi seda ilmselt ei oodanud. Sel hooajal 34 kohtumisega 21 kolli põrutanud Josip Ilicic on tervislikel põhjustel mängust väljas. Ent tegu pole klassikalise jalgpallivigastusega – sloveenlasel on sügav depressioon.