Briti naissportlased kirjeldavad sotsiaalmeedia pahupoolt: sõimamine, ahistamine ja häkkimine 

Walesi koondise ragbimängija Elinor Snowsill kurtis, et mõned võõrad mehed saadavad talle väsimatult privaatsõnumeid. "See tundub vahel nagu ahistamine," sõnab ta. "See on tugev sõna, aga kui inimene reageeriks järjepidevalt igale päriselus tehtud asjale, siis see tunduks ju pisut veider.

Jutt käib emoji'dest, mille silmad on südamed või mis saadab suudlusi. Või sõnumitest nagu "väga kena", "näed hea välja". Teine kategooria on täiesti suvalised sõnumid, näiteks enda kohta mingite faktide ütlemine. Kui see jätkub, siis ma enamasti blokeerin need inimesed.

Umbes neli aastat tagasi oli juhtum, kus üks mees kommenteeris nii, et mulle jäi mulje, et ta teab, kus ma olen ja on lähedal. Olin teinud postituse avalikus kohas. See hirmutas mind pisut. Blokeerisin ta ja olin ettevaatlik oma postituste suhtes.

Need pole kunagi naised. See on hirmutavam, sest kui asi peaks minema äärmuslikuks, siis mehed on üldiselt naistest füüsiliselt tugevamad. Milline on nende inimeste mõtteviis, kes teevad niiviisi järjepidevalt, kuigi ei saa kunagi isegi vastust? Paneb küsima, et kus on nende piir. Nad on võõrad ja neil tihti pole oma profiilil näoga pilti. Nende kohta ei leidu mingit infot. See teebki olukorra ähvardavamaks."

Maahoki olümpiavõitja Susannah Townsend koges aastal 2015 seda, mis ajaks ilmselt paljud nooremad inimesed paanikasse: tema Instagrami konto häkiti.

"Ma ei saanud oma kontosse sisse. Proovisin seda leida, kuid otsingumootor ütles, et ei suuda kasutajat leida," meenutab Townsend. "Otsisin ja otsisin kuni selgus, et minu nimi on muudetud fraasiks "tule mulle näkku". See püsis nii umbes nädala, sest ma ei saanud midagi teha. Keegi ei osanud mind aidata.