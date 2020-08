Toyota soovitab WRC-sarjal kaaluda põhimõttelist reeglimuudatust 

Fowleri mure on arusaadav, sest Toyota meeste käes on kaksikjuhtimine. Tulenevalt koroonaviiruse pandeemiast on väga suur tõenäosus, et kõik tänavused kruusarallid toimuvad tavapärase kolme päeva asemel kahepäevastena. MM-sarjas kehtib aga reegel, et esimese päeva stardijärjekord moodustub punktitabeli alusel nii, et liider (praegu Toyota piloot Sebastien Ogier) läheb rajale esimesena.

Samal teemal WRC Rally Estonial tehakse Ogier'd soosiv reeglimuudatus Seda peetakse kruusarallidel ebasoodaks stardipositsiooniks, sest alguses on teel palju lahtist kruusa, mida esimesed autod peavad nii-öelda puhastama.

Septembri alguses Lõuna-Eestis toimuva Rally Estonia jaoks tehti spetsiaalne reeglimuudatus, mille kohaselt muutub stardijärjekord juba esimese päeva lõunal, sest avapäeval sõidetakse 70% ralli kogupikkusest. Fowleri arvates oleks veel parem, kui stardijärjekord selguks kvalifikatsioonikatsel.

"Kahepäevane ralli esitab sportliku võrdsuse tagamisele tõsise väljakutse," märkis Fowler. "Kuuleme koguaeg, kui palju MM-sarja liider avapäeval aega kaotab. Kahepäevane ralli tähendab automaatselt, et MM-sarja liider ja tema lähimad rivaalid on esimese päeva lõunaks kaotanud palju sekundeid ja neil on ainult üks päev nende tagasi võitmiseks, välja arvatud juhul, kui stardijärjekorra toimimise loogika mõeldakse põhjalikult ümber. See on häbilugu, kui ralli võidetakse juba avapäevaga."

Seega viskas ta õhku küsimuse, kas oleks aeg naasta kvalifikatsioonikatse juurde, mida kasutati MM-sarjas viimati aastal 2013. "Sel olid omad plussid," sõnas Fowler.

"Praegu veedame nädala esimeses pooles palju aega teenindusalal ja see pole väga huvitav. Testikatse on üsna igav, sest keegi ei tee seal midagi olulist. Arvan, et kvalifikatsioonikatse aitaks moodustada õiglase järjekorra, aga ka tekitada huvi päeva, mis on praegu täis aja raiskamist."