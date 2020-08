ANDRES SÕBRA INTERVJUU | Siim-Sander Vene: mulle meeldib vabalt mängida, aga teinekord vaatan, et kurat, kontrollitud mäng kukub paremini välja 

Räägime veel Jasikeviciuse ajast. Kas tema trennid olid tapvalt rasked?

Need olid pigem mentaalselt rasked, sest on palju detaile, mida ta nõuab, palju asju, mida peab samal ajal tähele panema. Ka füüsiliselt olid need üle keskmise rasked, kuid sinna juurde käis mentaalne pool: väsid ära, aga pead kaks korda rohkem kaasa mõtlema.

Jasikevicius on Euroopa tipptreener. Kas pärast tema juurest lahkumist tase langes?

Mul oli erinevaid treenereid: osaga oli palju rohkem vabadust ja siis tekkis hullamist, kus mõni mees kaotas kontrolli. Aga on olnud ka treenereid, kes ajavad kindlat joont, kõik peab olema joonise järgi. Kas tase kukkus? Mingil määral ikka, kui üks on Euroopa tipptreener ja teised kuuluvad Euroopa saja parema hulka.

Kuidas sulle endale meeldib mängida – vabalt või kontrollitult?

Olen kontrollitud mänguga ära harjunud. Tundub, et see kukub paremini välja. Vaba mäng meeldib mulle rohkem, aga teinekord vaatan, et kurat, kontrollitud mäng kukub enamikul kordadel paremini välja.

Lähme koondise juurde ja räägime kõige kuumemast teemast, peatreenr Jukka Toijolast. Kuidas uus korvpallikodu tundus?

See vist ei toiminud päris nii, nagu planeeritud, sest maailmas toimuv ajas plaanid sassi. Aga suures plaanis oli päris hea: oli koht, kus käia, kogu punt oli enam-vähem koos. Kõik noored mehed ei saanud kogu aeg vanematega koos trenni teha, aga nad nägid kõrvalt. Tuleviku mõttes on hea, et nad on protsessis olnud.

Kas koondises peab teatud sekundid ära mängima või kui keegi on täiesti vaba, saab kohe peale panna? Või oleneb olukorrast, mängu seisust?

Mingil määral ikka oleneb seisust: kui oled viie punktiga ees ja kolm minutit on minna ning paned esimese pealt mööda, siis ei ole okei. Arvan, et laias laastus on teatud meestel see luba olemas. Üldiselt nõuab Toijola kaht lihtsamat asja. Esiteks: igaüks võib panna, kui on koht olemas. Punnitada pole vaja, aga kui koht on olemas, üritame sõbralikult ära jagada, sest on üks pall ja kõik tahavad visata. Teiseks soovib ta võimalikult vähe põrgatamist. Ta tahab, et pall käiks ringi ja kõik saaksid seda puudutada.

Räägime sinu klubist. Sul on kaheaastane leping sõlmitud, kas tead juba, kes sind ees ootavad?

Korra käisin seal, olin peaaegu nädala kohapeal. Mõnda mängijat tean, aga treener on vahetunud. Taustajõud ja abitreenerid on samad, nii et natuke midagi tean ja oskan oodata, kuhu lähen, aga peatreenerist palju ei tea.

Sinu abikaasa mängis Itaalias, aga kas ta tuleb Hispaaniasse kaasa ja plaanib ka mängida?

Plaan ikka on jah, et vast ta ka leiab midagi ja saab oma asja edasi nokitseda.