Skandaal Austraalias: meeskonnakaaslased krabasid kaasmängijat suguelunditest ja toppisid näppu tagumikku 

Video on tehtud olukorras, kus Richmondi mängijad olid kogunenud riietusruumi ja meeskonna kaitsjate Nick Vlastuini ja Jayden Shorti käed ekslevad Mabior Choli suguelunditel ja tuharatel. Samuti surus Vlastuin näppu Cholini tagumikku. Tõsi, viimasel olid õnneks püksid jalas.

Nii Short kui ka Vlastuin on juhtunut kahetsenud. Kummalisel kombel pole tegu ainsa sarnase skandaaliga Austraalia jalgpalliliigas. Ka St. Kilda Saintsi tähtmängija Dan Butlerin ei suutnud käsi meeskonnakaaslase Jake Greshami tagumikult ja suguelunditest eemal hoida.

Austraalia meedias on kerkinud üles teema, miks pole liiga sekkunud. Ühest küljest saadakse aru, et tegu on vaid poiste vempudega, teisalt võib sealt välja lugeda ahistamise ilminguid.